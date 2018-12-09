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Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman: Özverinin karşılığında alınan galibiyet var

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Atiker Konyaspor galibiyetinin ardından değerlendirmelerde bulundu.

09 Aralık 2018 Pazar 03:28
Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman: Özverinin karşılığında alınan galibiyet var

üper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor ile Atiker Konyaspor karşılaşan ve bordo-mavililerin 3-0 kazandığı maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, özverinin karşılığında alınan bir galibiyet olduğunu dile getirerek, “Maç öncesi birçok eksiğimizi mazeret olarak anlayabilirler diye düşündüm. Fenerbahçe maçından sonra Onazi 12 gün antrenman yapmadı. Doktorun 'alt adalesinde sıkıntısı var. Oynaması mümkün değil' demesine rağmen o duruşu gösterdi ve 'hocam ben sahada olmak istiyorum' dedi. Abdülkadir Ömür 8 gün antrenman yapmadı, dün antrenmanın bir bölüme katıldı, ısınma sonunda ağrı hissetti. Bugün öğlen yaptığımız kontrol antrenmanında 'hocam biraz ağrılarım var ama oynamak istiyorum' dedi. Sosa 7 gündür çalışmıyor onu da dün kontrollü antrenmana kattık. Pereira 5 gün çalışmadı. Hala ağrısı vardı. 'Hocam ben de oynamak istiyorum' dedi. Yusuf dünden beri serum yedi. Yarı baygın gözleri vardı. 'Hocam yine de sahada olmak istiyorum' dedi. Bu duruşu gösterdikleri için diğer oyuncularla birlikte hepsine teşekkür ediyorum. Bu özverinin karşılığında alınan galibiyet var. Camiamıza hayırlı olsun” şeklinde konuştu.

''Beşiktaş maçı için kafamızda bir tek konu var''

"Her maça nasıl hazırlanıyorsak Beşiktaş maçına da aynı hazırlanacağız” diyen Karaman, “Beşiktaş maçı için kafamızda bir tek konu var. Bu kadar antrenmansız oynayan oyuncularımızın göstermiş olduğu özveri var. Bir an önce onların sağlıklı bir şekilde gelip bizimle antrenmana katılması tek arzumuz. Sağlam antrenmanını yapmış, hem fiziksel hem de zihinsel hazırlıklarını tamamlamış futbolcular olarak Beşiktaş karşısına çıkmayı hedefliyoruz. Yine beklentimiz iyi bir oyun karşılığında iyi bir sonuç” dedi.

Haber Tarihi: 09 Aralık 2018 Pazar 03:28
  1. Trabzonspor
  2. Ünal Karaman
  3. Atiker Konyaspor
  4. Süper Lig
  5. Beşiktaş

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