Trabzonspor taraftarı hasret gideriyor! Yenikapı bordo mavi oldu
Uzun yıllardır şampiyonluk hasreti yaşayan Trabzonspor taraftarı, İstanbul Yenikapı Miting alanında kutlama için buluştu. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı Yenikapı'da her yer bordo mavi oldu.
Süper Lig'in şampiyonu Trabzonspor'un taraftarları İstanbul Yenikapı Miting alanında buluştu.
Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı Yenikapı'da, şampiyonluk kutlamaları coşkulu başladı.
Her yer bordo mavi oldu
Alana akın eden binlerce Trabzonspor taraftarı, Yenikapı'yı bordo mavili bayraklarla donattı.
Erken saatlerden itibaren alanı doldurmaya başlayan taraftarlar, yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde miting alanına alındı. İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan kutlamanın gecenin ilerleyen saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig’in 35. haftasında sahasında Antalyaspor ile 2-2 berabere kalarak aldığı 1 puan ile ligde bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu garantilemişti.