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Spor

Trabzonspor taraftarı 23 yıl sonra gelen galibiyeti kutladı

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanş maçında deplasmanda Fenerbahçe’yi 3-1 mağlup ederek finale yükselen Trabzonspor’da, bordo-mavili taraftarlar Trabzon sokaklarında 23 yıl sonra gelen galibiyeti coşkuyla kutladı.

Yeniakit Publisher
2020-06-16 23:32:36 -
Trabzonspor taraftarı 23 yıl sonra gelen galibiyeti kutladı

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanş maçında deplasmanda Fenerbahçe’yi 3-1 mağlup ederek finale yükselen Trabzonspor’da, bordo-mavili taraftarlar Trabzon sokaklarında 23 yıl sonra gelen galibiyeti coşkuyla kutladı.


Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ilk maçında sahasında Fenerbahçe’yi 2-1 mağlup eden Trabzonspor, rakibini deplasmanda da 3-1 mağlup ederek finale yükseldi. Bitiş düdüğüyle birlikte Trabzon bayram yerine döndü. Süper Lig’de şampiyonluk mücadelesi veren bordo-mavililer Fenerbahçe deplasmanda 23 yıl sonra yenmesiyle birlikte bordo-mavili taraftarlar galibiyeti coşkuyla kutladı. Araçlarıyla birlikte sokaklara inen taraftarlar meşaleler yakarak galibiyet sevincini yaşarken, adeta şampiyonluğun provasını yaptı.

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