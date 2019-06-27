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Trabzonspor, Taha Tunç için imza töreni düzenledi

- Kulüp genel sekreteri Ömer Sağıroğlu:- "Taha, diğer futbolcularımız gibi yetenekleriyle takımımıza katkı sunmasını beklediğimiz sporculardan biri. İnşallah uzun yıllar bordo-mavi formamıza ve Türk futboluna başarıyla hizmet edecektir"

27 Haziran 2019 Perşembe 18:15
Trabzonspor, Taha Tunç için imza töreni düzenledi


TRABZON (AA) - Trabzonspor, TFF 2. Lig ekiplerinden Pendikspor'dan kadrosuna dahil ettiği genç oyuncu Taha Tunç için imza töreni düzenledi.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde kulüp genel sekreteri Ömer Sağıroğlu ile yönetim kurulu üyesi Ali Sakarya'nın katıldığı törende Taha Tunç ile 3 yıllık sözleşme imzalandı.

Sağıroğlu, törende yaptığı konuşmada genç oyuncuları kadrolarına katmaya devam ettiklerini belirterek, "Bugün yine bir genç oyuncuyu, Türkiye'nin genç yeteneklerinden biri olan Taha Tunç'u kadromuza kattık. Taha, diğer futbolcularımız gibi yetenekleriyle takımımıza katkı sunmasını beklediğimiz sporculardan biri. İnşallah uzun yıllar bordo-mavi formamıza ve Türk futboluna başarıyla hizmet edecektir. Şimdiden genç kardeşimize başarılar diliyorum." dedi.

Trabzonspor'a transfer olduğu için çok mutlu olduğunu ifade eden 18 yaşındaki Taha Tunç da "Hayatımın en mutlu anlarından birini yaşıyorum. Trabzonspor'a transfer olduğum için hem çok mutlu hem de çok gururluyum. İnşallah bana inanan ve güvenenleri mahcup etmeyeceğim. Başta babam olmak üzere bu transferde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.


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Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 18:15
  1. Futbol
  2. Spor Toto Süper Lig
  3. Taha Tunç
  4. Trabzonspor

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