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Spor

Trabzonspor, Süper Lig'de yarın Konyaspor'u konuk edecek

Yeniakit Publisher
2020-07-18 10:14:19 -
Trabzonspor, Süper Lig'de yarın Konyaspor'u konuk edecek

TRABZON (AA) - Trabzonspor, Süper Lig'in 33. haftasında yarın sahasında İttifak Holding Konyaspor ile karşılaşacak.

Medical Park Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

Ligde 66 puanla lider Medipol Başakşehir'in 4 puan gerisinde 62 puanla son 2 haftaya giren bordo-mavililer, şampiyonluk şansını sürdürmek istiyor.

Trabzonspor, Medipol Başakşehir'in Hes Kablo Kayserispor karşısında kazanamaması halinde alacağı sonuca göre şampiyonluk ümidini son haftaya taşıyabilecek.

Karadeniz ekibinde karşılaşma öncesi kart cezalısı kaptan Jose Sosa dışında eksik oyuncu bulunmuyor.

Bordo-mavililerin karşılaşmaya Uğurcan Çakır, Pereira, Hosseini, Da Costa, Novak, Abdulkadir Parmak, Ndiaye, Ekuban, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme ve Sörloth 11'iyle çıkması bekleniyor.

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