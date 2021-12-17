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Spor Trabzonspor Süper Lig'de Hatayspor'a konuk olacak
Spor

Trabzonspor Süper Lig'de Hatayspor'a konuk olacak

Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında yarın deplasmanda Trabzonspor'la karşılaşacak.

Yeniakit Publisher
2021-12-17 09:42:00 -
Trabzonspor Süper Lig'de Hatayspor'a konuk olacak

Medical Park Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak müsabakayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

Ligin geride kalan bölümünde 9 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşayan Hatay ekibi, 29 puanla 3. sırada bulunuyor.

Atakaş Hatayspor'da kart cezalısı Muhammed Kamara ile sakatlıkları süren Sadık Baş, Bülent Cevahir, Onur Ergün ve Mehdi Boudjemaa, Trabzonspor karşısında forma giyemeyecek. Adama Traore'nin durumu ise maç saatinde belli olacak.

 

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