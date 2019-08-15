Trabzonspor - Sparta Prag! Muhtemel 11'ler belli oldu
Trabzonspor, Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında 2-2 berabere kaldığı Çekya temsilcisi Sparta Prag'ı konuk edecek.15 Ağustos 2019 Perşembe 09:50
Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Sparta Prag ile karşı karşıya gelecek.
Medical Park Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak ve beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak maçı Danimarkalı hakem Jakob Kehlet yönetecek.
MUHTEMEL 11'LER
Trabzonspor
Uğurcan
Pereira
Hosseini
Campi
Novak
Abdülkadir Parmak
Sosa
Abdülkadir Ömür
Nwakaeme
Ekuban
Sörloth
Sparta Prag
Nita
Stetina
Nhamoinesu
Hanousek
Sacek
Kanga
Hasek
Plavsic
Travnik
Krejci
Tetteh
Süper Lig'i geçen sezon 4. sırada bitiren teknik direktör Ünal Karaman yönetimindeki Trabzonspor, bu sezon Avrupa Ligi'ne 3. eleme turundan başladı. Bordo-mavili takım, bu turda eşleştiği Sparta Prag ile deplasmandaki ilk maçta 2-2 berabere kaldı.
Deplasmandan avantajlı sonuçla dönen Trabzonspor, rövanşta her türlü galibiyetin yanı sıra, 0-0 ve 1-1'lik beraberliklerde de turu geçecek. Sparta Prag'a tur için, galibiyetin yanı sıra, 3-3 ve üzerinde gollü beraberlik gerekli. Müsabakada normal süre 2-2 berabere bitirse uzatmaya gidilecek. 15'er dakikalık iki uzatma bölümünde de skor değişmezse, turu geçecek ekibi seri penaltı atışları belirleyecek.
Bu turu geçen takım, play-off'ta Universitatea Craiova (Romanya)-AEK (Yunanistan) eşleşmesinden üstün çıkacak ekiple karşı karşıya gelecek.
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