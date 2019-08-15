Trabzonspor - Sparta Prag! Muhtemel 11'ler belli oldu

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Sparta Prag ile karşı karşıya gelecek.



Medical Park Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak ve beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak maçı Danimarkalı hakem Jakob Kehlet yönetecek.



MUHTEMEL 11'LER



Trabzonspor



Uğurcan

Pereira

Hosseini

Campi

Novak

Abdülkadir Parmak

Sosa

Abdülkadir Ömür

Nwakaeme

Ekuban

Sörloth



Sparta Prag



Nita

Stetina

Nhamoinesu

Hanousek

Sacek

Kanga

Hasek

Plavsic

Travnik

Krejci

Tetteh



Süper Lig'i geçen sezon 4. sırada bitiren teknik direktör Ünal Karaman yönetimindeki Trabzonspor, bu sezon Avrupa Ligi'ne 3. eleme turundan başladı. Bordo-mavili takım, bu turda eşleştiği Sparta Prag ile deplasmandaki ilk maçta 2-2 berabere kaldı.



Deplasmandan avantajlı sonuçla dönen Trabzonspor, rövanşta her türlü galibiyetin yanı sıra, 0-0 ve 1-1'lik beraberliklerde de turu geçecek. Sparta Prag'a tur için, galibiyetin yanı sıra, 3-3 ve üzerinde gollü beraberlik gerekli. Müsabakada normal süre 2-2 berabere bitirse uzatmaya gidilecek. 15'er dakikalık iki uzatma bölümünde de skor değişmezse, turu geçecek ekibi seri penaltı atışları belirleyecek.



Bu turu geçen takım, play-off'ta Universitatea Craiova (Romanya)-AEK (Yunanistan) eşleşmesinden üstün çıkacak ekiple karşı karşıya gelecek.