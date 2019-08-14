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Trabzonspor, Sparta Prag maçına hazır

14 Ağustos 2019 Çarşamba 19:05
Trabzonspor, Sparta Prag maçına hazır


TRABZON (AA) - Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanşında yarın sahasında Çekya temsilcisi Sparta Prag ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde gerçekleştirilen idmanın ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık tutuldu.

Uzun süreli sakatlığı bulunan Ogenyi Onazi haricinde bordo-mavililer, tam kadro çalıştı.

Antrenmanı kulüp başkanı Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu üyeleri de izledi.

Koşuyla başlayan idman, pas çalışmasıyla devam etti. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Sparta Prag müsabakasının taktik provasının yapıldığı belirtildi.

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Haber Tarihi: 14 Ağustos 2019 Çarşamba 19:05
  1. Sparta Prag
  2. Trabzonspor
  3. UEFA Avrupa Ligi

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