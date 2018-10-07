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Trabzonspor seri peşinde!

Süper Lig'in 8. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Akhisarspor'a konuk olacak.

07 Ekim 2018 Pazar 10:26
Trabzonspor seri peşinde!

Ligde bu sezon 3 dış saha maçında 2 mağlubiyet, 1 beraberlik yaşayan bordo-mavililer, Akhisarspor karşısında ilk deplasman galibiyetini elde etmeyi hedefliyor.

Dış sahada Medipol Başakşehir'e 2-0, Aytemiz Alanyaspor'a 1-0 mağlup olan, MKE Ankaragücü ile 2-2 berabere kalan Karadeniz ekibi, ilk 7 haftada topladığı 10 puanın sadece 1'ini deplasmanlarda elde ederken, bu kötü gidişatı Akhisarspor karşısında değiştirmenin mücadelesini yapacak.

Bordo-mavililerde sakatlığı bulunan Kamil Ahmet Çörekçi ve Luis Ibanez dışında eksik oyuncu bulunmuyor.

Trabzonspor ile Akhisarspor 13. randevuda

Trabzonspor ile Akhisarspor, Spor Toto Süper Lig'de Manisa'da yapacakları maçla 13. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geride kalan 12 maçta bordo-mavililer, 4 galibiyet aldı. Rekabette Ege temsilcisi 5 kez kazanırken, 3 maç da berabere tamamlandı.

Trabzonspor'un 18 golüne, Akhisarspor 22 golle karşılık verdi.

Manisa'daki maçlar

Trabzonspor, rakibiyle deplasmanda oynadığı 6 maçın 2'sini kazandı. Manisa'da 3 maçı ev sahibi takım kazanırken, bir karşılaşma ise beraberlikle bitti. 

Bordo-mavililer, bu maçlarda 9 gol yedi, rakip fileleri 8 kez havalandırdı.

Karadeniz ekibi, Manisa deplasmanında son 2 maçtan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.

AKHİSARSPOR - TRABZONSPOR

STAT: Spor Toto Akhisar Stadı
SAAT: 19.00
HAKEM: Halil Umut Meler
YAYIN: beIN Sports 2

MUHTEMEL 11'LER

AKHİSARSPOR: Fatih, Danİ, Caner, Mustafa, Kadir, Güray, Sissoko, Eray, Bilal, Henrique, Manu.
TEKNİK DİREKTÖR: Cihat Arslan

TRABZONSPOR: Onur, Pereira, Toure, Hosseini, Mustafa, Onazi, Sosa, Yusuf, Abdülkadir, Rodallega, Burak.
TEKNİK DİREKTÖR: Ünal Karaman

Haber Tarihi: 07 Ekim 2018 Pazar 10:26
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