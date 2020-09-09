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Spor Trabzonspor, sahasında açılış maçlarında iyi sonuçlar alıyor
Spor

Trabzonspor, sahasında açılış maçlarında iyi sonuçlar alıyor

Bordo-mavililer, lig tarihindeki 46 sezonda, açılış maçlarında 28 galibiyet, 12 beraberlik, 6 mağlubiyet elde etti - Karadeniz ekibi, sahasındaki 22 karşılaşmada 16 galibiyet, 3 beraberlik ve biri hükmen olmak üzere 3 mağlubiyet aldı - Trabzonspor, Beşiktaş ile lig tarihinde üçüncü kez açılış maçında karşı karşıya gelecek

Yeniakit Publisher
2020-09-09 11:33:48 -
Trabzonspor, sahasında açılış maçlarında iyi sonuçlar alıyor

TRABZON (AA) - SELÇUK KILIÇ - Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun ilk haftasında 13 Eylül Pazar günü Beşiktaş'ı konuk edecek Trabzonspor, ligde açılış maçlarının büyük bölümünde kazanırken sahasında daha başarılı sonuçlar elde etti.

Bordo-mavililer, lig tarihinde 46 sezondaki başlangıç maçlarında 28 galibiyet, 12 beraberlik alırken 6 maçtan da mağlubiyetle ayrıldı.

Karadeniz ekibi, lig tarihinde 24 kez açılış maçlarını dış sahada, 22 kez de iç sahada oynadı.

Dış sahada 12 galibiyet, 9 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşayan bordo-mavili takım, sahasındaki açılış maçlarında ise 16 galibiyet, 3 beraberlik ve biri hükmen olmak üzere 3 mağlubiyet aldı.


- Beşiktaş ile 3. kez


Trabzonspor, Beşiktaş ile lig tarihinde üçüncü kez açılış maçında karşı karşıya gelecek.

İki takım açılış maçında ilk olarak 2001-2002 sezonunda karşı karşıya gelirken İstanbul'da oynanan karşılaşmayı bordo-mavililer, 2-1 kazandı.

2013-2014 sezonun ilk haftasında yine İstanbul'da oynanan karşılaşmada bu sefer siyah-beyazlılar, 2-0 galip geldi.

6 sezon aradan sonra tekrar ilk hafta karşı karşıya gelecek olan iki takımın da daha önce oynanan maçlarda birer galibiyeti bulunuyor.


- Sahasındaki son 4 açılış maçını kazandı


Trabzonspor, sahasında oynadığı son 4 açılış maçını da kazandı.

Bordo-mavililer, 2007-2008 sezonunda sahasında Sivasspor'a hükmen 3-0 mağlup olurken, 2008-2009 sezonunda Ankaraspor'u 2-0, 2015-2016 sezonunda Bursaspor'u 1-0, 2016-2017 sezonunda Kasımpaşa'yı 2-0, 2017-2018 sezonunda da Konyaspor'u 2-1 yenmişti.


- İlk hafta maçları


Trabzonspor'un, lig tarihinde sezonun başlangıç maçlarında aldığı sonuçlar şöyle:

Sezon Maç Sonuç
1974-75Trabzonspor-Fenerbahçe0-1
1975-76 Galatasaray-Trabzonspor 1-2
1976-77 Trabzonspor-Göztepe 1-0
1977-78 Mersin.İ.Y-Trabzonspor 0-0
1978-79Boluspor-Trabzonspor 0-0
1979-80 Trabzonspor-Bursaspor 0-0
1980-81 Bursaspor-Trabzonspor 1-1
1981-82 Zonguldakspor-Trabzonspor 0-1
1982-83 Sarıyer-Trabzonspor 0-1
1983-84 Trabzonspor-Zonguldakspor 3-1
1984-85 Sarıyer-Trabzonspor 0-0
1985-86 Trabzonspor-Bursaspor 3-0
1986-87 Galatasaray-Trabzonspor 0-1
1987-88 Trabzonspor-Adana Demirspor 2-0
1988-89 Trabzonspor-Eskişehirspor 2-0
1989-90 Trabzonspor-Karşıyaka 1-0
1990-91Karşıyaka-Trabzonspor 0-2
1991-92Trabzonspor-Samsunspor 4-1
1992-93Trabzonspor-Sarıyer 4-0
1993-94 Trabzonspor-Bursaspor 1-1
1994-95 Trabzonspor-Altay 3-1
1995-96 Trabzonspor-Ankaragücü 3-1
1996-97 Trabzonspor-Altay 1-0
1997-98Kocaelispor-Trabzonspor 1-3
1998-99 Trabzonspor-Gazintepspor 0-1
1999-00 Adanaspor-Trabzonspor 1-2
2000-01Erzurumspor-Trabzonspor 1-3
2001-02 Beşiktaş-Trabzonspor 1-2
2002-03 Trabzonspor-Fenerbahçe 0-0
2003-04 Konyaspor-Trabzonspor 3-3
2004-05 Kayserispor-Trabzonspor 0-3
2005-06 Trabzonspor-Kayserispor 2-1
2006-07 Kayserispor-Trabzonspor 1-0
2007-08 Trabzonspor-Sivasspor 0-3 (Hükmen)
2008-09 Trabzonspor-Ankaraspor 2-0
2009-10 Sivasspor-Trabzonspor 1-2
2010-11Ankaragücü-Trabzonspor 0-2
2011-12Manisaspor-Trabzonspor 1-1
2012-13 Kardemir K.-Trabzonspor 1-1
2013-14 Beşiktaş-Trabzonspor 2-0
2014-15 Kayseri Erciyesspor-Trabzonspor 0-0
2015-16Trabzonspor-Bursaspor 1-0
2016-17 Trabzonspor-Kasımpaşa2-0
2017-18Trabzonspor-Atiker Konyaspor 2-1
2018-19 Medipol Başakşehir-Trabzonspor 2-0
2019-20Kasımpaşa-Trabzonspor1-1

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