Trabzonspor Ruzomberok UEFA maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?

UEFA Avrupa Ligi’nde ikinci eleme turunda Ruzomberok ile karşı karşıya gelecek olan Trabzonspor karşılaşma öncesinde hazırlıklarını sürdürdü. Bordo mavili temsilcimiz ilk maçtan 2-0’lık galibiyetle ayrılmış ve tur için önemli bir avantaj yakalamıştı. İkinci maça skor avantajı ile çıkacak olan temsilcimiz her türlü beraberlik ve galibiyette üst tura çıkacak. Yine tek farklı yenilgi gerçekleşse bile temsilcimiz tur atlayan taraf olacak.

TRABZONSPOR RUZOMBEROK MAÇI HANGİ KANALDA, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Sezonun ikinci resmi maçına çıkacak olan temsilcimizin kritik maçı 1 Ağustos 2024 Perşembe günü oynanacak. Karşılaşma saat 20.30’da başlayacak ve A Spor ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.

EKSİK OYUNCULAR KİMLER?

Papara Park'ta saat 20.30'da başlayacak müsabakayı, Sırbistan'dan Nenad Minakovic yönetecek. Minakovic'in yardımcılıklarını Nikola Borovic ve Bosko Bozovic yapacak.

Galibiyet ve beraberlikte adını üst tura yazdıracak Trabzonspor'un 2 farklı mağlubiyeti durumunda ise karşılaşma uzatmalara gidecek. Bordo mavililer, müsabakayı üç ve daha farklı skorla kaybederse turu Ruzomberok geçecek.

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Trabzonspor'da yeni transfer Stefan Savic, ilk maç öncesi UEFA'ya bildirilmediğinden karşılaşmada forma giyemeyecek.