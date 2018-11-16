Trabzonspor rotayı tekrar Milan Pavkov'a çevirdi!

2 milyon Euro gözden çıkarıldı!

Devre arasında etkili bir forvet arayan bordo-mavililer sezon başında almadıkları Milan Pavkov için bu kez şartları zorlayacak. Kızılyıldız’ın Liverpool’u yendiği maçta attığı 2 golle yıldızlaşan Sırp oyuncu için sezon başında çıkılmayan 2 milyon euro’ya çıkılacak.

Ünal Karaman’ın da sezon başında alınması için olumlu rapor verdiği Pavkov, Burak Yılmaz takımda kaldığı için alınmamıştı. Kızılyıldız ise geçen sezon Radnichki’ye kiraladığı 22 yaşındaki golcüsünü sözleşmesinin son senesi olduğu için Trabzonspor’a kiralamamıştı.

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