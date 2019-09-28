Trabzonspor resmen açıkladı! 'Başvurduk' Trabzonspor, CAS'ın kendi aleyhlerine verdiği şike kararını İsviçre Federal Mahkemesi'ne taşıdı.

Trabzonspor, 2010-11 sezonuyla ilgili hukuki mücadelesine devam ediyor. Bordo-mavililer, resmi sitesinden yaptığı açıklamayla İsviçre Federal Mehkemesi'ne başvurulduğunu duyurdu. Trabzonspor'un açıklamasında, "Kulübümüz adına şike süreci ve sonrasında yaşanan hukuksuzluğa karşı İsviçre Federal Mahkemesi'ne (CAS'ın almış olduğu kararın hukuka aykırı olduğu yönünde tescillenmesi talebiyle) yapılan başvuru tamamlandı. İsviçre Federal Mahkemesi'ne yönelik başvurumuz, cuma günü kulübümüzün İsviçre'de çalışmakta olduğu hukuk bürosu aracılığıyla gerçekleştirildi. Yapılan başvuruda, önceki kurul kararlarına karşı CAS'a yaptığımız başvuru neticesinde verilen kararın hukuksuz olduğunun tescillenmesi istendi" ifadeleri yer aldı.

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