0553 313 94 23

Trabzonspor resmen açıkladı! 'Başvurduk'

Trabzonspor, CAS'ın kendi aleyhlerine verdiği şike kararını İsviçre Federal Mahkemesi'ne taşıdı.

28 Eylül 2019 Cumartesi 16:38
Trabzonspor resmen açıkladı! 'Başvurduk'

Trabzonspor, 2010-11 sezonuyla ilgili hukuki mücadelesine devam ediyor.

Bordo-mavililer, resmi sitesinden yaptığı açıklamayla İsviçre Federal Mehkemesi'ne başvurulduğunu duyurdu.

Trabzonspor'un açıklamasında, "Kulübümüz adına şike süreci ve sonrasında yaşanan hukuksuzluğa karşı İsviçre Federal Mahkemesi'ne (CAS'ın almış olduğu kararın hukuka aykırı olduğu yönünde tescillenmesi talebiyle) yapılan başvuru tamamlandı. İsviçre Federal Mahkemesi'ne yönelik başvurumuz, cuma günü kulübümüzün İsviçre'de çalışmakta olduğu hukuk bürosu aracılığıyla gerçekleştirildi. Yapılan başvuruda, önceki kurul kararlarına karşı CAS'a yaptığımız başvuru neticesinde verilen kararın hukuksuz olduğunun tescillenmesi istendi" ifadeleri yer aldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Eylül 2019 Cumartesi 16:38
  1. Trabzonspor Haberleri
  2. Trabzonspor

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Osman Hamdi Bey'in tablosu 6 milyon 315 bin sterline alıcı buldu
    1. Osman Hamdi Bey'in tablosu 6 milyon..
    2. Sheffield United Liverpool maçı kaç..
    3. Lüksemburg Dışişleri Bakanı Asselborn:..
    4. ASELSAN denizde yeni bir projeye imza..
    5. Liverpool zor da olsa 7'de 7 yaptı
    6. Dev derbi Taksim'de esnafın yüzünü..
    7. Denizlispor Kasımpaşa maçı kaç kaç..
    8. Domuztepe Höyüğü'nde okçuluğa dair..
    9. Toprak Razgatlıoğlu'dan müthiş zafer!
    10. Yunanistan'da feribot yandı! 600 kişi..
    11. Galatasaray Fenerbahçe maçının..
    12. Böyle ahlaksızlık görülmedi! İstanbul..
    13. Modric, Atletico Madrid-Real Madrid..
    14. Patriotlar Suudi Arabistan'ı..
    15. Kışlık patateste verim ve kalite yüz..
    16. Trabzonspor resmen açıkladı! 'Başvurduk'
    17. AFAD açıkladı: İstanbul'un ardından..
    18. Patriotlar başarısız olmuştu: İsrailli..
    19. Zencefil kökü çayı nasıl yapılır?
    20. Türk halkından S-400'e destek NATO'ya..
    21. WSJ: Suudi Arabistan Husilerle..
    22. Hamsi hareketlendi! Fiyatı 10 liraya..
    23. Evinin balkonundan düşen Merve..
    24. İstanbul beşik gibi sallanıyor!
    25. AK Partili Vekil Mustafa Yeneroğlu..
    26. Aydın'da psikolojik sorunları olan..
    27. Abdullah Gül'ün son paylaşımına tepki..
    28. Rifat Hisarcıklıoğlu: Bileğimizi kimse..
    29. Bakan Selçuk: Türkiye, her adımda..
    30. Afganistan'da saldırı: Ölü ve..
    İstanbul depremi sonrası Ertuğrul Özkök'ten cami düşmanlığı
    İstanbul depremi sonrası Ertuğrul Özkök'ten cami düşmanlığı
    Başkan Erdoğan FOX News sunucusuna ayar verdi!
    Başkan Erdoğan FOX News sunucusuna ayar verdi!
    Sokak ortasında ibretlik görüntü!
    Sokak ortasında ibretlik görüntü!
    İstanbul'da yine deprem oldu! Yine sallandık
    İstanbul'da yine deprem oldu! Yine sallandık
    İstanbul depremini bilmişti! Hoogerbeets korkutan bir uyarı daha
    İstanbul depremini bilmişti! Hoogerbeets korkutan bir uyarı daha

    Günün Karikatürü

    28 Eylül 2019
    Bahçeli paylaşımı MHP'lileri kızdırmıştı! CHP'li Mücahit Avcı'yı tekme tokat dövdüler
    Bahçeli paylaşımı MHP'lileri kızdırmıştı! CHP'li Mücahit Avcı'yı tekme tokat dövdüler
    Yeni dönem başlıyor! ‘Tebdil-i denetim’ yapılacak
    Yeni dönem başlıyor! ‘Tebdil-i denetim’ yapılacak