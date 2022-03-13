Trabzonspor puanı kaç? Trabzonspor puan durumu!

Süper Lig'de şampiyonluğa koşan Trabzonspor sahasında ağırladığı Göztepe'yi 4-2 mağlup etti. Süper Lig’de fırtınalar kopartan Karadeniz temsilcisi hangi maç sonrası şampiyon olacağı da futbolseverler tarafından araştırılıyor. Trabzonspor’un şampiyon olacağı maçı hangisi? Trabzonspor kaç maç sonra şampiyonluğu garantileyecek? Göztepe’nin sahasından 4-2 galibiyet ile ayrılmasını bilen Trabzonspor puanını 70’e çıkardı.

Trabzonspor şampiyonluğunu ne zaman ilan edecek?

Spor yorumcusu Erman Toroğlu “Trabzonspor en kötü Karagümrük maçında şampiyonluğu ilan eder. Konyaspor’a da bağlı ama en kötüyü söylüyorum” ifadelerini kullandı. Her geçen gün şampiyonluğa yaklaşıyor. 3 kere 5 eşittir 15 veya 3 kere 6 eşittir 18. Bu hangi haftaya denk gelecek. Tabii bu Trabzonspor'a ve onu takip eden Konyaspor'a bağlı. Ligin bir sonraki haftasında Trabzonspor, Rizespor ile deplasmanda karşılaşacak. Göztepe ise kendi sahasında Alanyaspor'u ağırlayacak.

Trabzonspor'un kaç maçı kaldı?

Trabzonspor 10 Nisan’da Gaziantepspor ile 17 Nisan’da Karagümrük, 24 Nisan’da Adana Demirspor, 1 Mayıs’ta Antalyaspor, 8 Mayıs’ta Hatayspor, 15 Mayıs’ta Altay, 22 Mayıs’ta ise Başakşehir ile karşı karşıya gelecek.