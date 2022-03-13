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Spor Trabzonspor puanı kaç? Trabzonspor puan durumu!
Spor

Trabzonspor puanı kaç? Trabzonspor puan durumu!

Trabzonspor'un kaç puanı var? Adım adım şampiyonluk kupasını evine götürmeye ilerleyen Karadeniz temsilcisi Trabzonspor, karşısına çıkan takımı deviriyor. Süper Lig'in 29. haftasında Trabzonspor, Göztepe'yi 4-2 mağlup etmeyi başardı. Trabzonspor’un Göztepe maçı sonrası kaç puanı olduğu ve Trabzonspor, kaç maç sonra şampiyonluğu garantilediği de merak edilir oldu. Trabzonspor puanı kaç? Trabzonspor puan durumu! Trabzonspor'un şampiyon olacağı maç hangisi?

Yeniakit Publisher
2022-03-13 09:24:00 - 2022-03-13 09:31:00
Trabzonspor puanı kaç? Trabzonspor puan durumu!

Süper Lig'de şampiyonluğa koşan Trabzonspor sahasında ağırladığı Göztepe'yi 4-2 mağlup etti. Süper Lig’de fırtınalar kopartan Karadeniz temsilcisi hangi maç sonrası şampiyon olacağı da futbolseverler tarafından araştırılıyor. Trabzonspor’un şampiyon olacağı maçı hangisi? Trabzonspor kaç maç sonra şampiyonluğu garantileyecek? Göztepe’nin sahasından 4-2 galibiyet ile ayrılmasını bilen Trabzonspor puanını 70’e çıkardı.

trabzonspor

Trabzonspor şampiyonluğunu ne zaman ilan edecek?

Spor yorumcusu Erman Toroğlu “Trabzonspor en kötü Karagümrük maçında şampiyonluğu ilan eder. Konyaspor’a da bağlı ama en kötüyü söylüyorum” ifadelerini kullandı. Her geçen gün şampiyonluğa yaklaşıyor. 3 kere 5 eşittir 15 veya 3 kere 6 eşittir 18. Bu hangi haftaya denk gelecek. Tabii bu Trabzonspor'a ve onu takip eden Konyaspor'a bağlı. Ligin bir sonraki haftasında Trabzonspor, Rizespor ile deplasmanda karşılaşacak. Göztepe ise kendi sahasında Alanyaspor'u ağırlayacak.

Trabzonspor'un kaç maçı kaldı?

Trabzonspor 10 Nisan’da Gaziantepspor ile 17 Nisan’da Karagümrük, 24 Nisan’da Adana Demirspor, 1 Mayıs’ta Antalyaspor, 8 Mayıs’ta Hatayspor, 15 Mayıs’ta Altay, 22 Mayıs’ta ise Başakşehir ile karşı karşıya gelecek.

 

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