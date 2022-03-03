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Spor Trabzonspor puan durumu! Trabzonspor'un kaç puanı var?
Spor

Trabzonspor puan durumu! Trabzonspor'un kaç puanı var?

Lider Trabzonspor, Süper Lig’in 28.haftasında Fenerbahçe’ye konuk olacak. Futbolseverler ise Trabzonspor’un kaç puanı bulunduğunu, kalan maçlarının programını merak ediyor. Peki, Trabzonspor’a şampiyonluk için kaç puan lazım?

Yeniakit Publisher
2022-03-03 15:42:00 -
Trabzonspor puan durumu! Trabzonspor'un kaç puanı var?

Süper Lig’de fırtınalar estiren Trabzonspor, ligin 28.haftasında Fenerbahçe’ye konuk olacak. Peki, Trabzonspor’un kaç puanı var?

Trabzonspor puan durumu! Trabzonspor'un kaç puanı var?

Lider Trabzonspor 27 hafta 20 galibiyet 6 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 66 puan topladı. En yakın rakibi Konyaspor'un 17 puan önünde bulunan Trabzonspor kalan 11 maçta 16 puan topladığında şampiyonluğunu ilan edebilecek. Bu ise 5 galibiyet, 1 beraberliğe karşılık geliyor. Kısacağı Trabzonspor kalan 11 maçın 5'ini bile kaybetse şampiyonluğa ulaşacak.

Trabzonspor'un kalan maçları:

28.hafta: Fenerbahçe-Trabzonspor

29.hafta: Trabzonspor-Göztepe

30.hafta: Çaykur Rizespor-Trabzonspor

31.hafta: Trabzonspor-Beşiktaş

32.hafta: Gaziantep FK-Trabzonspor

33.hafta: Trabzonspor-Karagümrük

34.hafta: Adana Demirspor-Trabzonspor

35.hafta: Trabzonspor-Antalyaspor

36.hafta: Hatayspor-Trabzonspor

37.hafta: Trabzonspor-Altay

38.hafta: Başakşehir-Trabzonspor

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