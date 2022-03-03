Trabzonspor puan durumu! Trabzonspor'un kaç puanı var?
Lider Trabzonspor, Süper Lig’in 28.haftasında Fenerbahçe’ye konuk olacak. Futbolseverler ise Trabzonspor’un kaç puanı bulunduğunu, kalan maçlarının programını merak ediyor. Peki, Trabzonspor’a şampiyonluk için kaç puan lazım?
Süper Lig’de fırtınalar estiren Trabzonspor, ligin 28.haftasında Fenerbahçe’ye konuk olacak. Peki, Trabzonspor’un kaç puanı var?
Trabzonspor puan durumu! Trabzonspor'un kaç puanı var?
Lider Trabzonspor 27 hafta 20 galibiyet 6 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 66 puan topladı. En yakın rakibi Konyaspor'un 17 puan önünde bulunan Trabzonspor kalan 11 maçta 16 puan topladığında şampiyonluğunu ilan edebilecek. Bu ise 5 galibiyet, 1 beraberliğe karşılık geliyor. Kısacağı Trabzonspor kalan 11 maçın 5'ini bile kaybetse şampiyonluğa ulaşacak.
Trabzonspor'un kalan maçları:
28.hafta: Fenerbahçe-Trabzonspor
29.hafta: Trabzonspor-Göztepe
30.hafta: Çaykur Rizespor-Trabzonspor
31.hafta: Trabzonspor-Beşiktaş
32.hafta: Gaziantep FK-Trabzonspor
33.hafta: Trabzonspor-Karagümrük
34.hafta: Adana Demirspor-Trabzonspor
35.hafta: Trabzonspor-Antalyaspor
36.hafta: Hatayspor-Trabzonspor
37.hafta: Trabzonspor-Altay
38.hafta: Başakşehir-Trabzonspor