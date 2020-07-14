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Spor

Trabzonspor puan durumu? Trabzonspor kaçıncı sırada

Trabzonspor’un kaç puanı var? |Süper Lig’de sona yaklaşıldıkça heyecan da artıyor. Ligde Başakşehir ile Trabzonspor arasında önemli bir şampiyonluk yarışı veriliyor. Futbolseverler bu sene kimin şampiyonluğa ulaşacağını, yarışta kimin daha avantajlı olduğunu araştırmaya başladı. Pek çok kişi “Trabzonspor’un kalan maçları”, “Trabzonspor’un kaç puanı var?”, “Trabzonspor bu hafta kiminle oynayacak?” sorularının cevaplarını araştırıyor. İşte, detaylar.

Yeniakit Publisher
2020-07-14 11:00:00 -
Trabzonspor puan durumu? Trabzonspor kaçıncı sırada

Süper Lig'de 32. hafta tamamlandı. Zirve takibini sürdüren Trabzonspor deplasmanda deplasmanda Denizlispor'a 2-1 yenildi.  

Bordo-mavili takımın ligde 62 puanı var. Trabzonspor'un lider Başakşehir ile arasında 4 puan bulunuyor.

Trabzonspor 33. hafta maçında evinde Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. Ligin son haftasında ise Trabzonspor deplasmanda Kayserispor ile karşı karşıya gelecek.

Trabzonspor puan durumu? Trabzonspor kaçıncı sırada

 

Süper lig kaç maç kaldı 2020
Süper lig kaç maç kaldı 2020

Spor

Süper lig kaç maç kaldı 2020

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