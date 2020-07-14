Trabzonspor puan durumu? Trabzonspor kaçıncı sırada
Trabzonspor’un kaç puanı var? |Süper Lig’de sona yaklaşıldıkça heyecan da artıyor. Ligde Başakşehir ile Trabzonspor arasında önemli bir şampiyonluk yarışı veriliyor. Futbolseverler bu sene kimin şampiyonluğa ulaşacağını, yarışta kimin daha avantajlı olduğunu araştırmaya başladı. Pek çok kişi “Trabzonspor’un kalan maçları”, “Trabzonspor’un kaç puanı var?”, “Trabzonspor bu hafta kiminle oynayacak?” sorularının cevaplarını araştırıyor. İşte, detaylar.
Süper Lig'de 32. hafta tamamlandı. Zirve takibini sürdüren Trabzonspor deplasmanda deplasmanda Denizlispor'a 2-1 yenildi.
Bordo-mavili takımın ligde 62 puanı var. Trabzonspor'un lider Başakşehir ile arasında 4 puan bulunuyor.
Trabzonspor 33. hafta maçında evinde Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. Ligin son haftasında ise Trabzonspor deplasmanda Kayserispor ile karşı karşıya gelecek.
Trabzonspor puan durumu? Trabzonspor kaçıncı sırada