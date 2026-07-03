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Spor Trabzonspor, Onana'yı resmen duyurdu
Spor

Trabzonspor, Onana'yı resmen duyurdu

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Trabzonspor, Onana'yı resmen duyurdu

Karadeniz fırtınası Trabzonspor, kaleci Andre Onana'nın anlaşmasını bir yıl uzattığını açıkladı.

Trabzonspor, kaleci Andre Onana ile bir yıllığına anlaşma sağlandığını duyurdu.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

 

"Profesyonel futbolcu Andre Onana ile 1 yıllık anlaşma yapılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre, oyuncuya 2026-2027 futbol sezonu için 3 milyon 500 bin avro garanti ücret ve 2 milyon avro imza ücreti ödenecektir."

Onana'nın geçici transferi konusunda Manchester United'a ise bedel ödenmeyeceği kaydedildi.

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