Trabzonspor Molde'yi devirip turladı
UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda Trabzonspor, normal süresi ve uzatmaları 1-1 sona eren maçta Molde'yi penaltılarda 4-3 yenerek tur atlamayı başardı.
UEFA Konferans Ligi 3. Eleme Turu'nda Trabzonspor ilk 3-3 biten maçın rövanşında deplasmanda, Norveç ekibi Molde'ye konuk oldu. Bordo-mavili ekip, normal süresi ve uzatmaları 1-1 sona eren maçta Molde'yi penaltılarda 4-3 mağlup ederek tur atladı.
İlk yarısı golsüz eşitlikle sonuçlanan mücadelede Trabzonspor 57.dakikada Edgar Ie'nin golü ile öne geçmesine rağmen 90+7'de Molde, Sigurdarson ile eşitliği sağladı ve maç uzatmalara gitti.
Uzatma devrelerinde de gol sesi çıkmayınca maç penaltılara gitti. Penaltılarda Molde'yi 4-3 mağlup eden Trabzonspor tur atladı.
Temsilcimiz Trabzonspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda İtalyan ekibi Roma ile karşılaşacak.