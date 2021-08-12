  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Bingöl'de orman yangını büyümeden söndürüldü
AFAD'dan 3 ile kuvvetli yağış uyarısı
Bursa'da fabrikada yangın
E-5'te seyir halindeki özel halk otobüsü alevler içinde kaldı
Spor Trabzonspor Molde'yi devirip turladı
Spor

Trabzonspor Molde'yi devirip turladı

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda Trabzonspor, normal süresi ve uzatmaları 1-1 sona eren maçta Molde'yi penaltılarda 4-3 yenerek tur atlamayı başardı.

Yeniakit Publisher
2021-08-12 22:09:00 -
Trabzonspor Molde'yi devirip turladı

UEFA Konferans Ligi 3. Eleme Turu'nda Trabzonspor ilk 3-3 biten maçın rövanşında deplasmanda, Norveç ekibi Molde'ye konuk oldu. Bordo-mavili ekip, normal süresi ve uzatmaları 1-1 sona eren maçta Molde'yi penaltılarda 4-3 mağlup ederek tur atladı.

İlk yarısı golsüz eşitlikle sonuçlanan mücadelede Trabzonspor 57.dakikada Edgar Ie'nin golü ile öne geçmesine rağmen 90+7'de Molde, Sigurdarson ile eşitliği sağladı ve maç uzatmalara gitti.

Uzatma devrelerinde de gol sesi çıkmayınca maç penaltılara gitti. Penaltılarda Molde'yi 4-3 mağlup eden Trabzonspor tur atladı.

Temsilcimiz Trabzonspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda İtalyan ekibi Roma ile karşılaşacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay