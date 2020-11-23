  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Trabzonspor, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarına başladı
Spor

Trabzonspor, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarına başladı

Yeniakit Publisher
2020-11-23 15:09:26 -
Trabzonspor, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarına başladı


TRABZON (AA) - Trabzonspor, Süper Lig'in 10. haftasında 27 Kasım Cuma günü deplasmanda oynayacağı MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda bordo-mavili oyuncular, iki grup halinde çalıştı.

Birinci gruptaki oyuncular yenilenme, ikinci gruptakiler ise dinamik ısınma hareketlerinin ardından koordinasyon, 5'e 2, dayanıklılık çalışmaları ve çift kale maç yaptı.

Yarını izinli geçirecek Trabzonspor, çarşamba günü yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Siyaset

"Erdoğan Arınç ile yollarını tamamen ayırdı"

Ahmet Hakan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala'ya tahliye çağrısına gösterdiği sert tepkiyle Bülent Arınç ile yol..
Yiğit Bulut'tan Bülent Arınç'a tepki
Gündem

Yiğit Bulut'tan Bülent Arınç'a tepki

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bülent Arınç'ın sözlerine tepki gösterdi. ..
ABD duyurdu: Anlaşmadan çekildik
Dünya

ABD duyurdu: Anlaşmadan çekildik

ABD, Rusya ile silah kontrolünü düzenleyen Açık Semalar Anlaşması'ndan bugün itibariyle çekildiğini açıkladı.

Satılık 2016 Audi A6 2.0 Quattro
Satılık 2016 Audi A6 2.0 Quattro

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay