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Spor

Trabzonspor-MKE Ankaragücü maçına doğru

Bordo-mavili taraftarlar, kafilenin stada gidişi sırasında araç konvoyu oluşturdu

Yeniakit Publisher
2020-06-27 20:27:59 -
Trabzonspor-MKE Ankaragücü maçına doğru

TRABZON (AA) - Süper Lig'in 29. haftasında sahasında MKE Ankaragücü ile karşılaşacak Trabzonspor'da taraftarlar, takımlarının stada gidişi sırasında araç konvoyu yaptı.

Bordo-mavili taraftarlar, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nden hareket edecek kafile için saatler öncesinden bir araya geldi. Pankartlar ve dövizler açan taraftarlar, tezahüratlarda bulunup, marşlar okudu.

Takımın tesislerden hareketiyle birlikte taraftarlar araç konvoyu oluşturarak ellerindeki bayrakları salladı.

Medical Park Stadı'na kadar olan güzergahta yol kenarında bekleyen çok sayıda taraftar ise kafilenin geçişi sırasında meşale yakarak takımlarına sevgi gösterisinde bulundu.

Trabzonspor'u taşıyan takım otobüsü, taraftarların ilgisi nedeniyle 17 kilometrelik mesafeyi 1 saatte alarak stada ulaşabildi.


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