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Spor Trabzonspor, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını sürdürdü
Spor

Trabzonspor, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını sürdürdü

Yeniakit Publisher
2020-11-25 21:09:41 -
Trabzonspor, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını sürdürdü

TRABZON (AA) - Trabzonspor, Süper Lig'in 10. haftasında 27 Kasım Cuma günü deplasmanda oynayacağı MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda bordo-mavili oyuncular, dinamik ısınma hareketlerinin ardından koordinasyon, 5'e 2, dar alan oyunları, dayanıklılık çalışmaları ve çift kale maç yaptı.

Bordo-mavililer, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.


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