Trabzonspor maçının ardından konuştu: Kalmayı çok istiyorum

Galatasaray'a 2017 yılının yazında transfer olan Younes Belhanda, 2-0 kazanılan Trabzonspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Trabzonspor deplasmanının zorluğuna vurgu yapan Faslı yıldız "Burası oynaması zor bir deplasman. Dördüncü kez buraya geliyorum ve ilk kez kazandık. O yüzden çok gururluyum" dedi.

Sezon sonunda bitecek sözleşmesiyle ilgili de konuşan Belhanda "Galatasaray'da kalmayı çok istiyorum ancak bu sadece benim elimde olan bir şey değil. İlerleyen zamanlarda göreceğiz" ifadelerini kullandı.

Tecrübeli futbolcunun maaşında indirime gittiği ve iki yıllık yeni sözleşme konusunda sarı-kırmızılılarla anlaştığı ifade edilmişti.

NTV'nin haberine göre Galatasaray, Belhanda ile yıllık 1,5 milyon Euro garanti ücretle el sıkışmıştı. Bu sezon Galatasaray formasıyla 14 maça çıkan Belhanda 4 gol atarken 1 de asist yaptı.