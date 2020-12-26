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Spor Trabzonspor maçı öncesi Galatasaray'da deprem! Mbaye Diagne kadrodan çıkarıldı.
Spor

Trabzonspor maçı öncesi Galatasaray'da deprem! Mbaye Diagne kadrodan çıkarıldı.

Trabzonspor maçı öncesi Galatasaray'da aile bireylerinin koronavirüs testi pozitif çıkan golcü oyuncu maç kadrosundan çıkarıldı.

Yeniakit Publisher
2020-12-26 17:58:00 -
Trabzonspor maçı öncesi Galatasaray'da deprem! Mbaye Diagne kadrodan çıkarıldı.

Galatasaray'da Mbaye Diagne, Trabzonspor maçı kafilesine alınmadı.

Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası'nda gerçekleştirilen antrenmana ısınma hareketleri ile başlandı. Daha sonra gruplar hâlinde dar alanda pas oyunu oynandı. Antrenmanın ana bölümünde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma yapıldı.

Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı. Sarı kırmızılılar, Trabzonspor maçı için bugün saat 16.00'da Trabzon'a hareket ederek müsabaka öncesi bu kentte kampa girecek.

Galatasaray'dan açıklama

"Mbaye Diagne'nin aile bireylerinden birinin üç gün önce yapılan Covid-19 PCR testi pozitif çıkmıştır. Oyuncumuzun söz konusu aile bireyiyle hastalık sürecinde direkt teması olmamasına ve bu süre içinde iki gün arayla yapılan her iki testinde de negatif sonuç elde edilmesine rağmen hem takımımızın hem de rakibimizin sağlığını riske atmamak adına oyuncumuz tedbir amacıyla maç kadrosuna alınmamıştır."

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