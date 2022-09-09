Trabzonspor Macaristan'da yıkıldı
Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi H Grubu ilk hafta maçında Macaristan ekibi Ferencvaros'a deplasmanda 3-2'lik skorla yenildi.
Avrupa'daki temsilcimiz Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi H Grubu ilk maçında Macaristan ekibi Ferencvaros'la karşı karşıya geldi. Groupama Arena'da oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip 3-2 kazandı.
Ferencvaros'a galibiyeti getiren golleri 5 ve 44.dakikada penaltıdan Nguen ile 30. dakikada Adama Traore kaydetti. Trabzonspor'un golleri de 39. dakikada Maxi Gomez ve 71. dakikada Umut Bozok kaydetti.
Bu sonucun ardından Ferencvaros gruptaki puanını 3'e yükseltirken Trabzonspor henüz puanla tanışamadı.
Trabzonspor bir sonraki maçında sahasında Kızılyıldız'ı konuk edecek. Ferencvaros ise deplasmanda Monaco'yla karşılaşacak.
Ferencvaros maçın başında 10 kişi kaldı
Karşılaşmanın 14.dakikasında Larsen, Civic'in müdahalesiyle yerde kaldı. Pozisyonu VAR'da inceleyen hakem 16. dakikada Civic'i doğrudan kırmızı kartla oyun dışı bıraktı.