  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Trabzonspor Macaristan'da yıkıldı
Spor

Trabzonspor Macaristan'da yıkıldı

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi H Grubu ilk hafta maçında Macaristan ekibi Ferencvaros'a deplasmanda 3-2'lik skorla yenildi.

Yeniakit Publisher
2022-09-09 00:29:00 -
Trabzonspor Macaristan'da yıkıldı

Avrupa'daki temsilcimiz Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi H Grubu ilk maçında Macaristan ekibi Ferencvaros'la karşı karşıya geldi. Groupama Arena'da oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip 3-2 kazandı.

Ferencvaros'a galibiyeti getiren golleri 5 ve 44.dakikada penaltıdan Nguen ile 30. dakikada Adama Traore kaydetti. Trabzonspor'un golleri de 39. dakikada Maxi Gomez ve 71. dakikada Umut Bozok kaydetti.

Bu sonucun ardından Ferencvaros gruptaki puanını 3'e yükseltirken Trabzonspor henüz puanla tanışamadı.

Trabzonspor bir sonraki maçında sahasında Kızılyıldız'ı konuk edecek. Ferencvaros ise deplasmanda Monaco'yla karşılaşacak.

Ferencvaros maçın başında 10 kişi kaldı

Karşılaşmanın 14.dakikasında Larsen, Civic'in müdahalesiyle yerde kaldı. Pozisyonu VAR'da inceleyen hakem 16. dakikada Civic'i doğrudan kırmızı kartla oyun dışı bıraktı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23