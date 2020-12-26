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Spor Trabzonspor Kulübü Başkanı Ağaoğlu, Özkan Sümer'in mezarını ziyaret etti
Spor

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ağaoğlu, Özkan Sümer'in mezarını ziyaret etti

Yeniakit Publisher
2020-12-26 14:24:32 -
Trabzonspor Kulübü Başkanı Ağaoğlu, Özkan Sümer'in mezarını ziyaret etti

TRABZON (AA) - Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu üyeleri, Özkan Sümer'in kabrini ziyaret etti.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre, başkan Ahmet Ağaoğlu, genel sekreter Ömer Sağıroğlu, başkan yardımcısı ve mali sayman Emin Kahraman, yönetim kurulu üyeleri Yusuf Hayırlıoğlu, Zafer Göktaş, Kemal Ertürk ve Lokman Sadıklar, 22 Aralık'ta vefat eden kulübün efsanelerinden Özkan Sümer'in Maçka ilçesindeki mezarını ziyaret etti.

Başkan Ağaoğlu, Sümer'in mezarına çiçek bıraktı, ardından da yönetim kurulu üyeleriyle birlikte dua okudu.

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