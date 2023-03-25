Trabzonspor kongresinde büyük sürpriz! Gözlerinize inanamayacaksınız...
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Hayri Gür Spor Salon'unda yapılan Olağanüstü genel kurula geldi ve etrafındakiler ile durum değerlendirmesi yaptı.
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Hayri Gür Spor Salon'unda yapılan Olağanüstü genel kurula geldi ve etrafındakiler ile durum değerlendirmesi yaptı.
Trabzonspor'a Olağanüstü Gelen Kurul yapılıyor.
Bugün konuşmaların yarın ise seçimin olacağı genel kurul hayri Gür Spor Salonıunda gerçekleşiyor.
Trabzonspor eski başkanı Ahmet Ağaoğlu da salona geldi.
Etrafındakiler ile sohbet eden Ağaoğlu'nun Ertuğrul Doğan ile uzak oturması ise dikkatlerden kaçmadı.
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