Trabzonspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü - Tedavisi tamamlanan Yusuf Yazıcı antrenmana katıldı



TRABZON (AA) - Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında 4 Mart Pazartesi günü deplasmanda Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Bordo-mavililer, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde basına kapalı taktik bir çalışma gerçekleştirdi. Karadeniz ekibinde sakatlıkları bulunan Ogenyi Onazi, Tayyip Ebrar Cumur ve tedavi için Almanya'ya giden Abdülkadir Ömür, antrenmana katılmadı.

- Yusuf Yazıcı müjdesi

Trabzonspor'un kupada Ümraniyespor ile oynadığı karşılaşmada sakatlanan oyuncusu Yusuf Yazıcı'nın, takımla çalışmalara başladığı bildirildi. Yusuf Yazıcı'nın tedavisinin tamamlandığı, Kasımpaşa maçında takımda yer alabileceği öğrenildi. Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla Kasımpaşa maçının hazırlıklarını tamamlayarak öğle saatlerinde İstanbul'a gidecek.



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