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Spor Trabzonspor-Kasımpaşa maçı ne zaman saat kaçta?
Spor

Trabzonspor-Kasımpaşa maçı ne zaman saat kaçta?

Süper Lig'in 9.haftasında Trabzonspor ile Kasımpaşa karşı karşıya gelecek. Futbolseverler ise maçın oynanacağı saati araştırmaya başladı.

Yeniakit Publisher
2022-10-10 08:49:00 -
Trabzonspor-Kasımpaşa maçı ne zaman saat kaçta?

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 9.hafta maçında Trabzonspor sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek. Peki, maç saat kaçta?

Trabzonspor-Kasımpaşa maçı ne zaman saat kaçta?

Bordo-mavili ekip bu akşam Kasımpaşa'yı konuk edecek. Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Hüseyin Göçek yönetecek. Mücadele beIN Sports 1’den naklen yayımlanacak.

Ligde Gaziantep FK'yı sahasında 3-2, deplasmanda Yukatel Kayserispor'u 2-1 mağlup eden bordo-mavililer, Kasımpaşa'yı da yenmesi halinde bu sezon ilk kez art arda 3 maçı kazanmış olacak.

Trabzonspor'da Dorukhan Toköz, Serkan Asan, Bruno Peres ve Edin Visca sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek.

Bordo-mavililerde 3'er sarı kartları bulunan Eren Elmalı, Marc Bartra ve Trezeguet, karşılaşmada kart görmeleri halinde gelecek hafta Beşiktaş deplasmanında oynayamayacak.

Süper Lig'de çıktığı son 5 maçın 4'ünü kazanan Kasımpaşa ise haftaya 12 puanla 9. sırada girdi.

Ligin geri kalan bölümünde 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan Trabzonspor ise 8. hafta sonunda 16 puanla 5. basamakta yer aldı.

Kasımpaşa'da sakatlıkları bulunan Tarkan Serbest ile Fode Koita, karşılaşmada forma giyemeyecek.

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