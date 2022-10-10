Trabzonspor-Kasımpaşa maçı ne zaman saat kaçta?
Süper Lig'in 9.haftasında Trabzonspor ile Kasımpaşa karşı karşıya gelecek. Futbolseverler ise maçın oynanacağı saati araştırmaya başladı.
Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 9.hafta maçında Trabzonspor sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek. Peki, maç saat kaçta?
Trabzonspor-Kasımpaşa maçı ne zaman saat kaçta?
Bordo-mavili ekip bu akşam Kasımpaşa'yı konuk edecek. Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Hüseyin Göçek yönetecek. Mücadele beIN Sports 1’den naklen yayımlanacak.
Ligde Gaziantep FK'yı sahasında 3-2, deplasmanda Yukatel Kayserispor'u 2-1 mağlup eden bordo-mavililer, Kasımpaşa'yı da yenmesi halinde bu sezon ilk kez art arda 3 maçı kazanmış olacak.
Trabzonspor'da Dorukhan Toköz, Serkan Asan, Bruno Peres ve Edin Visca sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek.
Bordo-mavililerde 3'er sarı kartları bulunan Eren Elmalı, Marc Bartra ve Trezeguet, karşılaşmada kart görmeleri halinde gelecek hafta Beşiktaş deplasmanında oynayamayacak.
Süper Lig'de çıktığı son 5 maçın 4'ünü kazanan Kasımpaşa ise haftaya 12 puanla 9. sırada girdi.
Ligin geri kalan bölümünde 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan Trabzonspor ise 8. hafta sonunda 16 puanla 5. basamakta yer aldı.
Kasımpaşa'da sakatlıkları bulunan Tarkan Serbest ile Fode Koita, karşılaşmada forma giyemeyecek.