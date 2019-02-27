Trabzonspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına başladı

Trabzonspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına başladı27 Şubat 2019 Çarşamba 18:25
TRABZON (AA) - Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında 4 Mart Pazartesi günü deplasmanda Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri Kaptan Cemil Usta Sahası'nda gerçekleştirilen antrenmanda oyuncular, iki grup halinde çalıştı.
Ümraniyespor maçında forma giyen futbolcular yenilenme, diğer oyuncular ise telafi antrenmanı gerçekleştirdi.
Yarını dinlenerek geçirecek bordo-mavili ekip, hazırlıklarına 1 Mart Cuma günü devam edecek.
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