Trabzonspor kafilesi İstanbul'da

İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında yarın Kasımpaşa'ya konuk olacak Trabzonspor, İstanbul'a geldi. Trabzon Havalimanı'ndan kalkan tarifeli uçakla İstanbul'a ulaşan bordo-mavili kafileyi Atatürk Havalimanı'nda bir grup taraftar karşıladı. Futbolcular ve teknik ekibe tezahüratlarla destek veren taraftarlar, teknik direktör Ünal Karaman ve Yusuf Yazıcı'ya sevgi gösterilerinde bulundu. Havalimanı çalışanları da bordo-mavili takıma yoğun ilgi gösterdi. Trabzonspor kafilesi, güvenlik önlemleri arasında kamp yapacağı otele geçti.

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