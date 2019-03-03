0553 313 94 23

Trabzonspor kafilesi İstanbul'da

03 Mart 2019 Pazar 15:43
Trabzonspor kafilesi İstanbul'da

İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında yarın Kasımpaşa'ya konuk olacak Trabzonspor, İstanbul'a geldi.

Trabzon Havalimanı'ndan kalkan tarifeli uçakla İstanbul'a ulaşan bordo-mavili kafileyi Atatürk Havalimanı'nda bir grup taraftar karşıladı.

Futbolcular ve teknik ekibe tezahüratlarla destek veren taraftarlar, teknik direktör Ünal Karaman ve Yusuf Yazıcı'ya sevgi gösterilerinde bulundu.

Havalimanı çalışanları da bordo-mavili takıma yoğun ilgi gösterdi.

Trabzonspor kafilesi, güvenlik önlemleri arasında kamp yapacağı otele geçti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Mart 2019 Pazar 15:43
  1. Futbol
  2. Kasımpaşa
  3. Spor Toto Süper Lig
  4. SÜPERLİG
  5. Trabzonspor

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başkan Sekmen: “Erzurum; birlik ve dirliğin sembol şehridir”
    1. Başkan Sekmen: “Erzurum; birlik ve..
    2. "1. Uluslararası Avrasya Kitap..
    3. Trabzonspor kafilesi İstanbul'da
    4. Siirt’te Hocalı katliamında ölenler..
    5. Futbol: Spor Toto Süper Lig
    6. Başkan Sekmen: “Erzurum şimdi bir..
    7. MÜSİAD, Libya'ya temsilcilik açtı
    8. 14. Uluslararası Runatolia Antalya..
    9. Gece Kartalları, Düzce’de göreve hızlı..
    10. Çatıda plastik kaplamaya basan..
    11. Çay Mahallesi Faruk Özlü’yü bağrına..
    12. Spor Toto 1. Lig: Ümraniyespor: 3 -..
    13. 3 Mart maden şehitlerini andılar
    14. Aziziye’de durmak yok
    15. Oklu kirpinin öldürülmesiyle ilgili..
    16. Diyarbakır’da gaz kokusu paniği
    17. Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Gittiği her..
    18. Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı..
    19. 263 kişinin yaşamını yitirdiği..
    20. Futbol: Spor Toto 1. Lig
    21. Galatasaray kafilesinden "özel"..
    22. Mısır 4 yıl aradan sonra Refah Sınır..
    23. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi:..
    24. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi
    25. Başkan Tok: “Gençliğe yaptığımız..
    26. Uzun yıllar prim ödeyenlere müjdeli..
    27. "İki ay boyunca durmadan sıkıştırdım..
    28. Cumhur İttifakı Serdivan’da kenetlendi
    29. ATO Başkanı Baran, AA Ekonomi..
    30. İnsan kaçakçılarıyla çatışma: 1 ölü, 3..
    Erdoğan'dan HDP'lilere sert sözler! "Sizin bu ülkede yeriniz yok, yallah Kürdistan'a"
    Erdoğan'dan HDP'lilere sert sözler! "Sizin bu ülkede yeriniz yok, yallah Kürdistan'a"
    Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın kuracağı iddia edilen yeni partiye ilişkin dikkat çeken açıklama: Erdoğan, siyasette son sözünü söylemedikçe...
    Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın kuracağı iddia edilen yeni partiye ilişkin dikkat çeken açıklama: Erdoğan, siyasette son sözünü söylemedikçe...
    Mavi Vatan Yunanistan'a büyük korku saldı! "Tatbikat Yunanistan'ı işgal provası"
    Mavi Vatan Yunanistan'a büyük korku saldı! "Tatbikat Yunanistan'ı işgal provası"
    Polis memuruna dinlenme tesisinde silahlı saldırı! Tam 7 kurşun isabet etti
    Polis memuruna dinlenme tesisinde silahlı saldırı! Tam 7 kurşun isabet etti
    Bu adam hangi yüzle konuşuyor! 28 Şubat'ın baş aktörü: Süreç devam etse, FETÖ sızamazdı
    Bu adam hangi yüzle konuşuyor! 28 Şubat'ın baş aktörü: Süreç devam etse, FETÖ sızamazdı

    Günün Karikatürü

    3 Mart 2019
    Çok net konuştu: Bu parti tutmaz
    Çok net konuştu: Bu parti tutmaz
    Türk sporunu yasa boğan kaza: Ölü ve yaralılar var
    Türk sporunu yasa boğan kaza: Ölü ve yaralılar var