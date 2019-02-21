Trabzonspor, İzmir’e gitti Spor Toto Süper Lig’in 23.

Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak olan Trabzonspor, hazırlıklarını tamamlamasının ardından İzmir’e hareket etti. Bordo-mavililerde Abdulkadir Ömür sakatlığı nedeniyle kafilede yer almadı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde Teknik Direktör Ünal Karaman yönetiminde, basına kapalı olarak gerçekleşen antrenman taktik ağırlıklı geçerken, antrenman sonrası bordo-mavililer İzmir’e hareket etti. Sakatlıkları bulunan Pereira, Onazi, Ibanez ve Abdülkadir Ömür kafilede yer almazken tedavileri tamamlanan Uğurcan Çakır ve Filip Novak 18 kişilik kadroya dahil edildi.

Bordo-mavili kafile, İzmir’de oynanacak karşılaşmanın ardından Ziraat Türkiye Kupası rövanş maçında 26 Şubat Salı günü Ümraniyespor ile oynayacağı maç için kente dönmeyerek İstanbul’a geçecek.

Trabzonspor’un 18 kişilik maç kadrosunda şu isimler yer aldı:

"Uğurcan Çakır, Arda Akbulut, Muzaffer Cem Kablan, Zargo Toure, Majid Hosseini, Hüseyin Türkmen, Kamil Ahmet Çörekçi, Filip Novak, Batuhan Artarslan, Murat Cem Akpınar, Jose Sosa, Yusuf Yazıcı, Abdulkadir Parmak, Vahid Amiri, Anthony Nwakaeme, Caleb Ekuban, Hugo Rodallega, Ali Osman Karnapoğlu."



Muhtemel 11

Trabzonspor’un Göztepe karşısına Arda Akbulut (Uğurcan Çakır), Kamil Ahmet Çörekçi, Hüseyin Türkmen, Majid Hosseini, Novak, Sosa, Abdulkadir Parmak, Yusuf Yazıcı, Nwakaeme, Ekuban ve Rodallegaşeklinde çıkması bekleniyor.

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