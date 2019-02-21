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Trabzonspor, İzmir'e gitti

Sakatlıkları bulunan Onazi, Pereira, Abdülkadir Ömür ve Ibanez, kafilede yer almadı

21 Şubat 2019 Perşembe 13:28
Trabzonspor, İzmir'e gitti

TRABZON (AA) - Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'de yarın deplasmanda Göztepe ile yapacağı maç için İzmir'e gitti.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde sabah basına kapalı yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan bordo-mavililer, daha sonra uçakla İzmir'e hareket etti.

Sakatlıkları bulunan Pereira, Onazi, Ibanez ve Abdülkadir Ömür kafilede yer almazken tedavileri tamamlanan Uğurcan Çakır ve Filip Novak, 18 kişilik kadroya dahil edildi.

Trabzonspor'un 18 kişilik maç kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Uğurcan Çakır, Arda Akbulut, Muzaffer Cem Kablan, Zargo Toure, Majid Hosseini, Hüseyin Türkmen, Kamil Ahmet Çörekçi, Filip Novak, Batuhan Artarslan, Murat Cem Akpınar, Jose Sosa, Yusuf Yazıcı, Abdulkadir Parmak, Vahid Amiri, Anthony Nwakaeme, Caleb Ekuban, Hugo Rodallega, Ali Osman Karnapoğlu.

Bordo-mavili kafile, İzmir'de oynanacak karşılaşmanın ardından Ziraat Türkiye Kupası'nda 26 Şubat Salı günü Ümraniyespor ile yapacağı maç için kente dönmeyerek İstanbul'a geçecek.








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Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 13:28
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