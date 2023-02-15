Trabzonspor ile karşılaşacak Basel'in Sportif Direktörü Heiko Vogel: Yaşananlardan dolayı önemsiz bir maç

UEFA Konferans Ligi play-off turunda Trabzonspor ile karşılaşacak Basel'in Sportif Direktörü Heiko Vogel, açıklamalarda bulundu.

Trabzonspor'un bir gol ya da başka bir olayda bir sevinç yapılmaması yönündeki kararına ilişkin ise Vogel, "Buradan Trabzonspor'un aldığı bu karara saygı duyuyoruz. Kesinlikle biz de buna katılacağız. Hiçbir şekilde gol sevincinin yapılmayacağını bu akşamki toplantılarda oyuncularıma söyleyeceğim. Biz de Trabzonspor'un bu kararına katılacağız" şeklinde konuştu.

Vogel, "Trabzonspor oyuncularının, 'Oynamak zorunda olduğumuz bir müsabaka olduğumuz için oynayacağız' şeklindeki ifadelerini, siz kendi takımınıza nasıl yansıttınız?" şeklindeki soruya da, "Rakibimizin olduğu gibi biz de oynamak zorunda olduğumuz bir maç olarak düşünüyoruz. Bu yüzden ekstra bir motivasyonumuz yok" yanıtını verdi.

Kasım Adams: Futbol oynayıp evimize gideceğiz

Basel'in savunma oyuncusu Kasım Adams da, "Kesinlikle burada Trabzonspor'un hocasının da ifade ettiği gibi biz de oynamak zorunda olduğumuz bir maça geldiğimizin farkındayız. Biz de yarın bu anlamda burada sadece futbol oynayıp tekrar evimize döneceğiz" dedi.

Adams, İsviçreli oyuncuların da üzgün görülmesine ilişkin ise, "Öncelikle takım arkadaşlarım da ben de aynı düşünceye sahibiz. Buraya geldik zor bir zamanda maç oynayacağız. Tek amacımız bu maçı oynayıp tekrar evimize dönmek olacak. Herhangi farklı bir motivasyon durumumuz yok" ifadelerini kullandı.