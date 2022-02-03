Trabzonspor için bomba iddia

Ara transfer döneminin en hareketli takımlarından biri olan Süper Lig lideri Trabzonspor için yeni bir iddia gündeme geldi.

Express'te yer alan habere göre Trabzonspor, Premier Lig ekiplerinden Newcastle United'da forma giyen Kuzey İrlandalı sol bek Jamal Lewis ile ilgileniyor.

Trabzonspor'un, Jamal Lewis için anlaşmaya varmaya çalıştığı ve Bordo-Mavili ekibin futbolcuya olan ilgisinin Ekim ayına kadar dayandığı belirtiliyor.

Newcastle United ise futbolcunun kiralık olarak sezon sonuna kadar başka bir takımda düzenli olarak forma giymesine sıcak bakıyor.

İngiliz ekibinin Matt Targett transferinin ardından, takımının 25 kişilik Premier Lig kadrosunun dışında kalma tehlikesi ile karşı karşıya kalan 24 yaşındaki futbolcunun bu teklifi değerlendirmek isteyebileceği aktarılanlar arasında yer aldı.

Jamal Lewis'in İngiltere Championship kulübü Birmingham'a kiralanmasının da gündeme geldiği ancak futbolcunun takımdaki yeri için mücadele etmek istediği ve bu teklifi kabul etmediğinin de altı çiziliyor.

2020 yılında Norwich City'den 13,5 milyon Sterlin bonservis bedeli ile Newcastle United'a transfer olan Jamal Lewis, bu sezon 6 maçta forma giyerken, futbolcunun kulübüyle 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.