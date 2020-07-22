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Spor

Trabzonspor, Hes Kablo Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Bordo-mavili takım, Eddie Newton, yönetiminde ilk çalışmasını yaptı

Yeniakit Publisher
2020-07-22 20:26:37 -
Trabzonspor, Hes Kablo Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

TRABZON (AA) - Trabzonspor, Süper Lig'in son haftasında deplasmanda Hes Kablo Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını 1 günlük izinin ardından sürdürdü.

Bordo-mavili takım, takımdan ayrılan teknik direktör Hüseyin Çimşir'in ardından göreve getirilen Eddie Newton, yönetiminde ilk çalışmasını yaptı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda taktik çalışma gerçekleştirildiği bildirildi.

İttifak Holding Konyaspor maçında sakatlanarak oyundan çıkan Nijeryalı oyuncu Anthony Nwakaeme'nin çalışmada yer aldığı öğrenildi.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.


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