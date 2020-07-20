Trabzonspor, Hes Kablo Kayserispor maçı hazırlıklarına başladı
TRABZON (AA) - Trabzonspor, Süper Lig'in son haftasında Hes Kablo Kayserispor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.
Bordo-mavililer, teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basına kapalı bir çalışma gerçekleştirdi.
Antrenmanda birinci gruptaki oyuncuların toparlanma, ikinci gruptaki oyuncuların ise telafi çalışmaları yaptığı belirtildi.
Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.