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Spor

Trabzonspor Guelor Kanga ile anlaşmaya çok yakın

Bu sezon şampiyonluğu kaybeden Trabzonspor’da transfer çalışmaları hızla sürüyor. AC Sparta Praha forması giyen Guelor Kanga’yı transfer etmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Yeniakit Publisher
2020-07-26 13:45:00 -
Trabzonspor Guelor Kanga ile anlaşmaya çok yakın

Trabzonspor'da Kanga transferi artık imzaya kalırken, yavaş yavaş sözleşme detayları da ortaya çıkmaya başladı.

Çek basınına göre, 29 yaşındaki oyuncu ile seneliği 1.1 milyon Euro’dan 3 yıllık anlaşma sağlayan Karadeniz devi artı olarak yıldız futbolcuya bonservisinin elinde olması nedeniyle 500 bin Euro imza parası ödeyecek.

Bu hamle ile Kanga’nın diğer talipleri devre dışı bırakılmış oldu. Trabzonspor’un sezon başı ve devre arasında isteyip alamadığı Gabonlu oyuncu artık bordo-mavililere bir imza uzakta.

Resmi imzanın da kupa finali sonrası atılması bekleniyor.

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