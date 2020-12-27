Trabzonspor - Galatasaray maçı sonrası Rıdvan Dilmen’den olay yorum!

Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Süper Lig'de 15. haftanın en önemli karşılaşması olan Trabzonspor - Galatasaray mücadelesini değerlendirdi.

Rıdvan Dilmen'in NTV'deki "Yüzde 100 Futbol" programındaki değerlendirmeleri şu şekilde:

Haftanın kağıt üzerinde en güzel maçı gibi duruyor. Trabzonspor skor olarak Galatasaray ise oyun olarak formda... İlk yarıda iki takım da öne geçebilirdi. Nwakaeme'nin kafa topunu, yavaş gelmesine rağmen Okan harika çıkardı.

Birkaç tane Trabzonspor'un karambol pozisyonu var. Galatasaray'ın bu maçta 10 kişi kalmaması lazım. Linnes-Omar değişikliği gelebilir. Omar kötü oynadığı için değil ama kart riski var. İki takım da istim üzerinde.

Trabzonspor geçen haftaki Başakşehir'in pozisyonunda. Onlar için bu final maçı gibi gözüküyor. Trabzonspor lige iyi başlayamamıştı zaten. Abdullah Avcı'yla pozisyon vermemeye çalışan bir Trabzonspor oluştu ama yine de veriyorlardı pozisyon. Galatasaray 20 metre, 30 metre ters kanada çok güzel paslar attı. Trabzon çok yoruldu. Fatih hoca şimdi "29 yaptım, devre arasında da transfer gelirse çok iyi olur" diye düşünüyordu. Şu an kadroda olan 3-4 futbolcuyu ligin ikinci yarısında yedek görebiliriz. Galatasaray bu sene deplasmanda daha kompakt oynamaya çalışıyor. Trabzonspor şu anda şampiyonluğa oynayacak kadro kalitesinin çok altında.