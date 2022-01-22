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Spor Trabzonspor, Galatasaray maçı için İstanbul'a hareket etti
Spor

Trabzonspor, Galatasaray maçı için İstanbul'a hareket etti

Süper Lig'in zirvesinde yer alan Trabzonspor, zor günlerden geçen Galatasaray ile yarın oynayacağı zorlu mücadele öncesi özel uçakla İstanbul'a hareket etti.

Yeniakit Publisher
2022-01-22 18:01:00 -
Trabzonspor, Galatasaray maçı için İstanbul'a hareket etti

Trabzonspor, Süper Lig'in 23. haftasında yarın deplasmanda Galatasaray ile yapacağı maç için İstanbul'a hareket etti.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayan bordo-mavililer, Trabzon Havalimanı'ndan özel uçakla İstanbul'a hareket etti.

Bordo-mavili kafilede, Uğurcan Çakır, Erce Kardeşler, Arda Akbulut, Serkan Asan, Bruno Peres, İsmail Köybaşı, Tymoteusz Puchacz, Stefano Denswil, Vitor Hugo, Ahmetcan Kaplan, Berat Özdemir, Marek Hamsik, Emmanouil Siopis, Murat Cem Akpınar, Dorukhan Toköz, Anastasios Bakasetas, Yunus Mallı, Edin Visca, Anthony Nwakaeme, Salih Kavrazlı ve Andreas Cornelius yer aldı.

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