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Spor Trabzonspor, Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamladı
Spor

Trabzonspor, Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamladı

Yeniakit Publisher
2020-12-25 20:07:49 -
Trabzonspor, Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamladı

TRABZON (AA) - Trabzonspor, Süper Lig'in 15. haftasında yarın sahasında Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Bordo-mavili takım, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde antrenman gerçekleştirdi.

Trabzonspor, hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı.

Trabzonspor ile Galatasaray arasında Medical Park Stadı'nda yarın saat 19.00'da başlayacak müsabakayı, hakem Halil Umut Meler yönetecek.

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