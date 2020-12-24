  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Trabzonspor, Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürdü
Spor

Trabzonspor, Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürdü

Yeniakit Publisher
2020-12-24 17:43:52 -
Trabzonspor, Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürdü

TRABZON (AA) - Trabzonspor, Süper Lig'in 15. haftasında 26 Aralık Cumartesi günü sahasında Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmana, hasta olan Abdülkadir Ömür katılmadı, sağ arka adalesindeki spazm nedeniyle tedavisi devam eden Ekuban da takımdan ayrı koştu.

Bordo-mavili futbolcular, antrenmanda dar alanda pas ve şut çalışmasının ardından son bölümde çift kale maç yaptı.

Bu arada teknik direktör Abdullah Avcı, antrenmanda bir süre Yusuf Sarı ile özel bir görüşme gerçekleştirdi. Genç oyuncu, Avcı ile saha kenarında yaptığı konuşmanın ardından çalışmalara dahil oldu.

Öte yandan, Hekimoğlu Trabzon Kulübüne Taha Tunç, Furkan Yıldırım ve Salih Kavrazlı'nın kiralandığı öğrenildi.

Bordo-mavililer, yarın yapacağı antrenmanla Galatasaray maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
“Gerçekleri kendimizden bile saklıyoruz” diyen Rus askerden olay itiraf: Her yer ceset dolu!
Dünya

“Gerçekleri kendimizden bile saklıyoruz” diyen Rus askerden olay itiraf: Her yer ceset dolu!

Rusya menşeli özel askeri şirket Wagner’de üst düzey görev alan Marat Gabidullin, Suriye’deki Hmeymim Askeri Üssü’nün cesetlerle dolu olduğu..
ABD basınından Türkiye iddiası geldi!
Dünya

ABD basınından Türkiye iddiası geldi!

Brezilyalı araştırmacılar, Türkiye'de de denenen Çinli Sinovac Biotech firmasının geliştirdiği koronavirüs aşısının sonuçlarını açıklamayı y..
Yasak Elma dizisindeki ahlaksız sahne seyircinin tepesini attırdı!
Medya

Yasak Elma dizisindeki ahlaksız sahne seyircinin tepesini attırdı!

FOX TV’nin ahlaksızlık propagandası olarak kullandığı dizilerden birinde yapılan hata seyircinin tepesini attırdı, tepkilere neden oldu...
Satılık 2017 model Volkswagen Golf
Satılık 2017 model Volkswagen Golf

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay