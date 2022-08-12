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Spor Trabzonspor-Galatasaray derbisinin tarihi duyuruldu
Spor

Trabzonspor-Galatasaray derbisinin tarihi duyuruldu

Trabzonspor-Galatasaray maçının 28 Ağustos Pazar günü saat 21.45'te oynanacağı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2022-08-12 22:54:00 -
Trabzonspor-Galatasaray derbisinin tarihi duyuruldu

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamada Trabzonspor-Galatasaray maçının 28 Ağustos Pazar günü saat 21.45'te oynanacağı bildirildi.

TFF, Süper Lig 'de 3, 4 ve 5'inci hafta fikstürlerini açıkladı. Yapılan duyuruda Trabzonspor - Galatasaray maçının 28 Ağustos Pazar saat 21.45'te oynanacağı ifade edildi.

Hava sıcaklıkları da dikkate alınarak maç saatlerinin 19.15, 21.00 ve 21.45 şeklinde belirlendiği bildirildi. Ayrıca ligin 6. haftası ilan edilirken müsabaka başlangıç saatleri 17.00 ve 20.00, ligin 7. haftasından itibaren ise 13.30, 16.00, 19.00 ve 20.00 olarak planlanacağı kaydedildi.

Süper Lig'e ara verilecek

Ayrıca, İstanbul'un ev sahipliğinde 25-26 Ağustos tarihlerinde gerçekleşecek UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi grup fikstür çekimlerinden sonra, takımların Avrupa Kupalarındaki maç takvimlerine göre yapılacak çalışma sonrası 14. haftaya kadarki programın ilan edileceği ve 14. hafta sonrasında Dünya Kupası nedeniyle Süper Lig'e ara verileceğinin altı çizildi.

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