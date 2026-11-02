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Spor Trabzonspor, Freiburg mesaisine başladı
Spor

Trabzonspor, Freiburg mesaisine başladı

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Trabzonspor, Freiburg mesaisine başladı

Temsilcimiz Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi’nin 3. haftasında sahasında oynayacağı Freiburg maçının hazırlıklarına start verdi.

Teknik Direktör Thomas Reis yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde gerçekleştirilen antrenmanda, Gaziantep FK karşılaşmasında forma giyen oyuncular rejenerasyon çalışması yaptı. Diğer futbolcular ise ısınma hareketlerinin ardından rondo ve dar alanda oyun çalışması gerçekleştirdi.

Bordo-mavililer, Freiburg karşılaşmasının hazırlıklarını yarın saat 13.00’te yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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