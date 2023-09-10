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Spor Trabzonspor, Fildişi Sahilli futbolcu Nicolas Pepe'nin maliyetini açıkladı
Spor

Trabzonspor, Fildişi Sahilli futbolcu Nicolas Pepe'nin maliyetini açıkladı

Yeniakit Publisher
2023-09-10 18:54:00 -
Trabzonspor, Fildişi Sahilli futbolcu Nicolas Pepe'nin maliyetini açıkladı

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) da yer alan açıklamada, profesyonel futbolcu Nicolas Pepe ile 1 yıllık anlaşma sağlandığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya 2023-2024 futbol sezonu için 1 milyon 750 bin avro garanti ücret ve 1 milyon 600 bin avro imza ücreti ödenecektir. Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının yüzde 5'i oranında ödeme yapılacaktır." Öte yandan kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Pepe'nin, kulübün sponsoru Acıbadem Maslak Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildiği bildirildi.

 

28 Yaşındaki genç oyuncu, 2019 yaz transfer döneminde 80 milyon Euro kaşılığında İngiliz ekibi Arsenal'in yolunu tutarak kulüp tarihinin en pahalı ikinci transferi olmuştu.
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