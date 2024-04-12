Trabzonspor evinde yıkıldı
Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Sivasspor deplasmanda Trabzonspor'u 1-0'lık skorla yendi.
Trendyol Süper Lig'in 32. hafta mücadelesinde Trabzonspor sahasında Sivasspor'u konuk etti. Paparak Park'ta oynanan karşılaşmayı Yiğidolar 1-0 kazandı.
Sivasspor'a galibiyeti getiren golü 52. dakikada Menig kaydetti. Golün asistini ise Rey Manaj yaptı. Bu asist Manaj'ın Türkiye kariyerindeki ilk asisti oldu.
Bu sonucun ardından Sivasspor puanını 44'e yükseltirken Trabzonspor, 52 puanda kaldı.
Gelecek hafta Sivasspor sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Trabzonspor ise deplasmanda Kayserispor'la karşılaşacak.
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