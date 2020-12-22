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Spor Trabzonspor, eski başkanlarından Özkan Sümer'in vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı
Spor

Trabzonspor, eski başkanlarından Özkan Sümer'in vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı

Yeniakit Publisher
2020-12-22 09:25:53 -
Trabzonspor, eski başkanlarından Özkan Sümer'in vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı

TRABZON (AA) -Trabzonspor, kulübün eski başkanlarından Özkan Sümer'in vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yayımlanan başsağlığı mesajında, "Eski futbolcumuz, eski başkanımız, şampiyon teknik direktörümüz, eski Futbol ve Altyapı Genel Koordinatörümüz, Divan Kurulu Üyemiz, İstişare Kurulu Başkanımız ve TÜFAD Onursal Başkanı Sayın Özkan Sümer’i kaybettik. Yakınlarının, sevenlerinin, camiamızın ve futbol ailesinin başı sağolsun." ifadeleri kullanıldı.

Cenaze detaylarının belli olduğunda paylaşılacağı da kaydedildi.


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