  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu üyeleri, Özkan Sümer'in kabrini ziyaret etti
Spor

Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu üyeleri, Özkan Sümer'in kabrini ziyaret etti

Yeniakit Publisher
2020-12-25 16:14:19 -
Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu üyeleri, Özkan Sümer'in kabrini ziyaret etti

TRABZON (AA) - Trabzonspor Kulübü Divan Başkanlık Kurulu üyeleri, 22 Aralık'ta vefat eden Özkan Sümer'in kabrini ziyaret etti.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre, kurul başkanı Ali Sürmen ile üyeler Selahattin Ahıskalıoğlu, Yusuf Bahadır, İlyas Akçay, Mehmet Ongan ve Hadi Eyüboğlu, Özkan Sümer'in Maçka ilçesindeki kabrini ziyaret etti.

Özkan Sümer'in kabrine çiçek bırakan Sürmen, "Futbolu herkesten farklı konuşan, Türk futbolunun en önemli isimlerinden, Trabzonspor'un sporcusu, teknik direktörü, başkanı, altyapı koordinatörü, kulübümüzün doğuşundan itibaren hep içinde olan, yüreği bordo-mavi atan, ömrünü bu yola adayan altyapı aşığı... Sözün özü, Özkan Sümer hocamız Trabzonspor'un alfabesiydi." ifadelerini kullandı.

Ali Sürmen, üstlendiği görevleri icradaki felsefesinin Özkan Sümer'i efsaneleştirdiğinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"Eylem ve söylemleri ile tarihin sayfalarında çoktan hak ettiği yeri aldı bile. Değerli hocamız, başkanımız, bugün Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu olarak huzurundayız. Üzüntümüz sonsuz, belki yerin doldurulamayacak ancak felsefeni yaşatacağımızdan hiç şüphen olmasın. Allah rahmet eylesin. Yıldızlar yoldaşın olsun."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Rusya dünyaya duyurdu! ‘Savaş başladı’
Dünya

Rusya dünyaya duyurdu! ‘Savaş başladı’

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, koronavirüs aşılarıyla ilgili enformasyon savaşının başladığını söyledi...
Erdoğan'dan Kadir Topbaş'la ilgili üzen açıklama
Gündem

Erdoğan'dan Kadir Topbaş'la ilgili üzen açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs tedavisi gören eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın sağlık durumuyla il..
Mısır İhvanı duyurdu: Reddediyoruz
Dünya

Mısır İhvanı duyurdu: Reddediyoruz

Mısır'daki Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan), terör devleti İsrail ile her türlü normalleşme girişimini reddettiğini duyurdu. ..
Satılık 2017 model Volkswagen Golf
Satılık 2017 model Volkswagen Golf

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay