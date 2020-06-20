Trabzonspor, deplasman başarısına güveniyor
Ligin 28. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak bordo-mavililer, rakibi karşısında kazanıp 272 günlük yenilmezliğini sürdürerek şampiyonluk yolunda bir engeli daha aşmanın mücadelesini verecek - Bordo-mavililer, bu sezon 13 dış saha maçında 7 galibiyet, 5 beraberlik ve tek mağlubiyet aldı
TRABZON (AA) - SELÇUK KILIÇ - Süper Lig'in 28. haftasında pazartesi günü Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak Trabzonspor, dış sahadaki başarısını sürdürerek şampiyonluk yarışında bir engeli daha aşmanın mücadelesini verecek.
Bordo-mavililer, bu sezon ligde 13 dış saha maçında 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 26 puan toplayarak en iyi puan ortalamasına sahip takım konumunda bulunuyor.
Karadeniz ekibi, son 10 deplasman maçında da 7 galibiyet, 3 beraberlik elde ederek rakipleri karşısında sahadan puansız ayrılmadı.
- 272 gündür bileği bükülmüyor
Trabzonspor, dış sahadaki tek yenilgisini Demir Grup Sivasspor karşısında aldı.
23 Eylül 2019'da oynanan karşılaşmadan 2-1'lik yenilgiyle ayrılan bordo-mavililer, bu sezon sadece Sivas deplasmanında 3 puan bıraktı.
Karadeniz ekibi, Aytemiz Alanyaspor deplasmanında 272 günlük yenilmezlik serisini sürdürerek maç fazlasıyla verdiği liderlik koltuğunu da geri almaya çalışacak.
- Art arda 3. deplasman
Trabzonspor, koronavirüs salgını nedeniyle lige verilen aranın ardından iç sahada maç oynamazken 3. deplasman müsabakasına çıkacak.
Ligin 27. haftasında deplasmanda Göztepe'yi 3-1 yenen bordo-mavililer, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde de Fenerbahçe'yi aynı skorla geçerek adını finale yazdırdı.
Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor deplasmanında da kazanarak art arda 3 deplasman maçını kayıpsız geçirerek ligin 29. haftasında sahasında MKE Ankaragücü'nü ağırlamak istiyor.