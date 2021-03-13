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Spor Trabzonspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a konuk olacak
Spor

Trabzonspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a konuk olacak

Trabzonspor, Süper Lig'in 30. haftasında yarın deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a konuk olacak.

Yeniakit Publisher
2021-03-13 10:36:00 -
Trabzonspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a konuk olacak

Erzurum Kazım Karabekir Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Palabıyık, yönetecek.

Geçen hafta sahasında Aytemiz Alanyaspor'a 3-1 mağlup olan bordo-mavililer, Erzurum deplasmanında kazanarak moral bulmak istiyor.

Karadeniz ekibinde, Abdülkadir Ömür, Kamil Ahmet Çörekçi, Andres Trondsen sakatlıkları, Vitor Hugo da kart cezası nedeniyle takımda yer alamayacak. Kas ağrıları olan Berat Özdemir'in durumu ise bugünkü çalışmadan sonra netlik kazanacak.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile 4. randevu

Trabzonspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile ligde 4. kez karşılaşacak.

İki takım arasında oynanan 3 maçta Trabzonspor, 2 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Bordo-mavililer, bu maçlarda 2 gol atarken kalesinde hiç gol görmedi.

Trabzonspor, deplasmanda 139 gündür yenilmiyor

Ligde deplasmandaki tek yenilgisini 25 Ekim 2020 tarihinde Fenerbahçe karşısında 3-1'lik sonuçla alan bordo-mavililer, o tarihten itibaren 139 günlük sürede yenilgi yaşamadı.

Karadeniz ekibi, Fenerbahçe maçının ardından 11 deplasman maçında 8 galibiyet, 3 beraberlik alarak rakiplerine geçit vermedi.

Trabzonspor, bu sezon iç sahada 14 maçta 22 puan toplarken dış sahada ise 14 maçta 29 puan hanesini yazdırarak daha başarılı bir grafik ortaya koydu.

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