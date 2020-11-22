Trabzonspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçından notlar

TRABZON (AA) - Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk eden Trabzonspor, yeni teknik direktörü Abdullah Avcı yönetiminde ilk maçına çıktı.

Teknik direktör Eddie Newton ile yolların ayrılmasının ardından Aytemiz Alanyaspor maçına Futbol İzleme Direktörü İhsan Derelioğlu yönetiminde çıkan bordo-mavililer, 2.5 yıllık sözleşme imzaladığı Avcı ile ilk heyecanını yaşadı.

Avcı, ligde son oynanan Aytemiz Alanyaspor maçına göre Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşısında ilk 11'de 4 değişikliğe gitti. Deneyimli teknik adam, Serkan Asan, Kamil Ahmet Çörekçi, Flavio ve Djaniny’in yerine Marlon, Baker, Nwakaeme ile Afobe'ye 11'de görev verdi.





- Diabate ve Plaza kadroda yok

Trabzonspor’da yabancı oyunculardan Diabate ile Plaza, yabancı kontenjanı nedeniyle Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının kadrosunda yer almadı.

Bordo-mavililerde Diabate ve Plaza'nın dışında sakatlıkları bulunan Salih Kavrazlı, Yusuf Sarı ve Hüseyin Türkmen ile genç oyuncular Arda Akbulut ve Ahmet Canbaz kadroda bulunmadı.

Trabzonspor’da son 6 hafta kadroda kendine yer bulamayan Kerem Baykuş, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçıyla 21 kişilik kadroya dahil edildi.





- İzmir'deki depremzede çocuklara yardım kampanyası

Trabzonspor Kulübü, İzmir’deki depremzede çocuklara yardım elini uzattı.

Yavru Fırtına Tribünü'nde yerini alan oyuncak ayılar ile tüm taraftarlar İzmir'deki depremzede çocuklara destek olacak.

Müsabaka ile aynı anda Trabzonspor.com.tr'de TS Club üzerinden satışa sunulacak olan ve 135 lira karşılığında satın alınabilecek pelüş ayıcıklardan elde edilecek tüm gelir İzmir'de meydana gelen depremden etkilenen çocuklara gönderilecek.



